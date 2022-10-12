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  4. Ангелина КАЛИНИНА: «Если честно, то я сама думала, что снимусь с матча»
WTA
12 октября 2022, 00:45 |
251
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Если честно, то я сама думала, что снимусь с матча»

Украинская теннисистка прокомментировала успешный старт на турнире в Румынии

12 октября 2022, 00:45 |
251
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Если честно, то я сама думала, что снимусь с матча»
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу на отказе своей соперницы – Эжени Бушар в матче 1/16 финала турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния):

«Прежде всего хочу поблагодарить людей, которые пришли на матч. Если честно, я не ожидала, что смогу доиграть его, потому что сама думала, что снимусь. Не очень хорошо себя чувствовала. Игра была очень интенсивной. К сожалению из-за болезни я пропустила весь сентябрь и меня удивило, что я смогла выиграть первый сет.

Постараюсь показать свой лучший теннис в следующем матче. У меня нет никаких ожиданий, я просто получаю удовольствие от пребывания на корте. Когда ты очень долго не играешь, ты начинаешь скучать по теннису и хочешь наслаждаться каждым геймом. Даже несмотря на то, что сегодня был довольно короткий матч, я была сконцентрирована и получала удовольствие».

Отметим, что в 1/8 финала Ангелина сыграет с Исалин Бонавентюр.

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Ангелина Калинина – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эжени Бушар Ангелина Калинина WTA Клуж-Напока
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Источник Sport.ua
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