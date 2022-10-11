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Лига чемпионов
11 октября 2022, 21:42 |
68
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Интер

Поединок состоится в среду, 12 октября

11 октября 2022, 21:42 |
68
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 сентября «Барселона» в четвертом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер».

Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».

Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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