В среду, 12 сентября «Барселона» в четвертом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер».

Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».

Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.