Лига чемпионов11 октября 2022, 21:42 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Барселона – Интер
Поединок состоится в среду, 12 октября
11 октября 2022, 21:42 |
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В среду, 12 сентября «Барселона» в четвертом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер».
Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу».
Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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