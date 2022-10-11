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ATP
11 октября 2022, 21:15 |
277
0

Украинский теннисист уверенно прошел во второй раунд турнира в Германии

Виталий Сачко обыграл Матса Мораинга в двух сетах

11 октября 2022, 21:15 |
277
0
Украинский теннисист уверенно прошел во второй раунд турнира в Германии
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 311) в 1/16 финала челленджера в Исманинге (Германия) обыграл Матса Мораинга (Германия, ATP 248) в двух сетах за один час.

АТР челленджер Исманинг. Хард в помещении. 1/16 финала

Матс Мораинг (Германия) – Виталий Сачко (Ураина) [ALT.] – 2:6, 4:6

Далее Виталий встретится с Даниэлем Мазуром (Германия, ATP 185).

Ранее Сачко сыграл на турнире во Франции, где проиграл в 1/8 финала.

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Источник Sport.ua
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