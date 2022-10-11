ATP11 октября 2022, 21:15 |
277
0
Украинский теннисист уверенно прошел во второй раунд турнира в Германии
Виталий Сачко обыграл Матса Мораинга в двух сетах
11 октября 2022, 21:15 |
277
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 311) в 1/16 финала челленджера в Исманинге (Германия) обыграл Матса Мораинга (Германия, ATP 248) в двух сетах за один час.
АТР челленджер Исманинг. Хард в помещении. 1/16 финала
Матс Мораинг (Германия) – Виталий Сачко (Ураина) [ALT.] – 2:6, 4:6
Далее Виталий встретится с Даниэлем Мазуром (Германия, ATP 185).
Ранее Сачко сыграл на турнире во Франции, где проиграл в 1/8 финала.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 октября 2022, 23:30 0
Украинская теннисистка проиграла в 1/8 финала соревнований в Сан-Диего
Баскетбол | 11 октября 2022, 00:01 6
Оригинальное высказывание от Томаса Эртеля
Футбол | 11.10.2022, 14:59
Футбол | 11.10.2022, 15:07
Футбол | 11.10.2022, 13:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.10.2022, 09:09 10
09.10.2022, 17:50 5
09.10.2022, 21:42 2
10.10.2022, 10:50 8
11.10.2022, 11:12 4
09.10.2022, 21:55 5
10.10.2022, 17:35
09.10.2022, 19:05