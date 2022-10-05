Украинец не смог выйти в четвертьфинал на турнире во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 320) в 1/8 финала хардового челленджера во Франции проиграл Норберту Гомбошу (Словакия, ATP 97).

АТР челленджер Муийрон-Ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) [7] – 4:6, 5:7

Отметим, что ранее Виталий успешно преодолел стадию 1/16 финала, где обыграл Артура Филса.

Ранее другой украинский теннисист Александр Овчаренко не смог выиграть стартовый раунд на параллельном челленджере в Италии.