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ATP
05 октября 2022, 20:21 | Обновлено 05 октября 2022, 20:36
123
0

Украинец не смог выйти в четвертьфинал на турнире во Франции

Виталий Сачко проиграл представителю Словакии

05 октября 2022, 20:21 | Обновлено 05 октября 2022, 20:36
123
0
Украинец не смог выйти в четвертьфинал на турнире во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 320) в 1/8 финала хардового челленджера во Франции проиграл Норберту Гомбошу (Словакия, ATP 97).

АТР челленджер Муийрон-Ле-Каптиф. Хард в помещении. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) [7] – 4:6, 5:7

Отметим, что ранее Виталий успешно преодолел стадию 1/16 финала, где обыграл Артура Филса.

Ранее другой украинский теннисист Александр Овчаренко не смог выиграть стартовый раунд на параллельном челленджере в Италии.

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Виталий Сачко Норберт Гомбош ATP Муийрон-ле-Каптиф
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Источник Sport.ua
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