ATP05 октября 2022, 03:27 | Обновлено 05 октября 2022, 04:24
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Овчаренко не смог выйти во второй раунд на челленджере в Парме
Украинский теннисист проиграл итальянцу Стефано Травалье в трех сетах
05 октября 2022, 03:27 | Обновлено 05 октября 2022, 04:24
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) не смог выйти во второй раунд на челленджере в итальянской Парме.
Украинец не смог удержать преимущество после первого сета и уступил итальянцу Стефано Травалье (АТР 292) в трех сетах. Матч длился 1 час 56 минут.
🏆 АТР челленджер. Парма. Грунт. 1/16 финала
Стефано Травалья (Италия) – Александр Овчаренко (Украина) [Q] – 1:6, 6:1, 6:3
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