Овчаренко не смог выйти во второй раунд на челленджере в Парме

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) не смог выйти во второй раунд на челленджере в итальянской Парме.

Украинец не смог удержать преимущество после первого сета и уступил итальянцу Стефано Травалье (АТР 292) в трех сетах. Матч длился 1 час 56 минут.

🏆 АТР челленджер. Парма. Грунт. 1/16 финала

Стефано Травалья (Италия) – Александр Овчаренко (Украина) [Q] – 1:6, 6:1, 6:3