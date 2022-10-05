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ATP
05 октября 2022, 03:27 | Обновлено 05 октября 2022, 04:24
21
0

Овчаренко не смог выйти во второй раунд на челленджере в Парме

Украинский теннисист проиграл итальянцу Стефано Травалье в трех сетах

05 октября 2022, 03:27 | Обновлено 05 октября 2022, 04:24
21
0
Овчаренко не смог выйти во второй раунд на челленджере в Парме
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) не смог выйти во второй раунд на челленджере в итальянской Парме.

Украинец не смог удержать преимущество после первого сета и уступил итальянцу Стефано Травалье (АТР 292) в трех сетах. Матч длился 1 час 56 минут.

🏆 АТР челленджер. Парма. Грунт. 1/16 финала

Стефано Травалья (Италия) – Александр Овчаренко (Украина) [Q] – 1:6, 6:1, 6:3

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ATP Парма Александр Овчаренко Стефано Травалья
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Источник Sport.ua
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