Стало известно, с кем сыграет Овчаренко на турнире в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) узнал своего соперника в основной сетке на грунтовом челленджере в Парме (Италия).

Им стал 30-летний Стефано Травалья (Италия, АТР 292).

Теннисисты еще ни разу не встречались друг с другом.

Матч нанчется 4 октября не ранее 12:30 по Киеву.

Ранее Александр прошел квалификацию к этому турниру. В первом раунде он обыграл Ярослава Поспишила, а во втором раунде в трех сетах закрыл Лукаса Герха.