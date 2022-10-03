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ATP
03 октября 2022, 20:50 | Обновлено 03 октября 2022, 20:54
141
0

Стало известно, с кем сыграет Овчаренко на турнире в Италии

Александр встретится с 30-летним итальянцем

03 октября 2022, 20:50 | Обновлено 03 октября 2022, 20:54
141
0
Стало известно, с кем сыграет Овчаренко на турнире в Италии
Instagram. Стефано Травалья

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) узнал своего соперника в основной сетке на грунтовом челленджере в Парме (Италия).

Им стал 30-летний Стефано Травалья (Италия, АТР 292).

Теннисисты еще ни разу не встречались друг с другом.

Матч нанчется 4 октября не ранее 12:30 по Киеву.

Ранее Александр прошел квалификацию к этому турниру. В первом раунде он обыграл Ярослава Поспишила, а во втором раунде в трех сетах закрыл Лукаса Герха.

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Александр Овчаренко Стефано Травалья ATP Парма
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Источник Sport.ua
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