ATP03 октября 2022, 20:50 | Обновлено 03 октября 2022, 20:54
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Стало известно, с кем сыграет Овчаренко на турнире в Италии
Александр встретится с 30-летним итальянцем
03 октября 2022, 20:50 | Обновлено 03 октября 2022, 20:54
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Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 436) узнал своего соперника в основной сетке на грунтовом челленджере в Парме (Италия).
Им стал 30-летний Стефано Травалья (Италия, АТР 292).
Теннисисты еще ни разу не встречались друг с другом.
Матч нанчется 4 октября не ранее 12:30 по Киеву.
Ранее Александр прошел квалификацию к этому турниру. В первом раунде он обыграл Ярослава Поспишила, а во втором раунде в трех сетах закрыл Лукаса Герха.
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