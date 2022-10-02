Украинец выиграл у чеха в первом раунде квалификации челленджера в Парме
Александр Овчаренко в двух сетах обыграл Ярослава Поспишила
Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 437) успешно стартовал в квалификации челленджера в итальянской Парме.
В первом раунде квалификации Овчаренко в двух сетах обыграл чеха Ярослава Поспишила (ATP 856) за 1 час 36 минут.
Во втором раунде украинца ждет матч против Лукаса Герха из Германии (ATP 310), который посеян в квалификации под 3-м номером.
ATP Challenge Tour. Парма (Италия)
Квалификация. 1-й раунд
Александр Овчаренко (Украина) [9] – Ярослав Поспишил (Чехия) [Alt] – 6:3, 7:5
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