Украинец выиграл у чеха в первом раунде квалификации челленджера в Парме

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 437) успешно стартовал в квалификации челленджера в итальянской Парме.

В первом раунде квалификации Овчаренко в двух сетах обыграл чеха Ярослава Поспишила (ATP 856) за 1 час 36 минут.

Во втором раунде украинца ждет матч против Лукаса Герха из Германии (ATP 310), который посеян в квалификации под 3-м номером.

ATP Challenge Tour. Парма (Италия)

Квалификация. 1-й раунд

Александр Овчаренко (Украина) [9] – Ярослав Поспишил (Чехия) [Alt] – 6:3, 7:5