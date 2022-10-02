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ATP
02 октября 2022, 21:47 | Обновлено 02 октября 2022, 22:00
157
0

Украинец выиграл у чеха в первом раунде квалификации челленджера в Парме

Александр Овчаренко в двух сетах обыграл Ярослава Поспишила

02 октября 2022, 21:47 | Обновлено 02 октября 2022, 22:00
157
0
Украинец выиграл у чеха в первом раунде квалификации челленджера в Парме
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 437) успешно стартовал в квалификации челленджера в итальянской Парме.

В первом раунде квалификации Овчаренко в двух сетах обыграл чеха Ярослава Поспишила (ATP 856) за 1 час 36 минут.

Во втором раунде украинца ждет матч против Лукаса Герха из Германии (ATP 310), который посеян в квалификации под 3-м номером.

ATP Challenge Tour. Парма (Италия)

Квалификация. 1-й раунд

Александр Овчаренко (Украина) [9] – Ярослав Поспишил (Чехия) [Alt] – 6:3, 7:5

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ATP Парма Александр Овчаренко Ярослав Поспишил
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Источник Sport.ua
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