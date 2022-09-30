Украинский теннисист снова пробился в финал 25-тысячника
Александр Овчаренко поборется за второй подряд парный трофей
Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне вышли в финал грунтового 25-тысячника в Италии.
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала. Пары
Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Фаусто Табакко (Италия) / Джорджио Табакко (Италия) – 6:2, 6:4
Отметим, что на прошлой неделе Александр и Андреа выиграли парный трофей на этих кортах.
В финале турнира украинско-итальянская пара сыграет с Микелисом Либиетисом (Латвия) / Тимо Штоддер (Германия).
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