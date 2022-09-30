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ITF
30 сентября 2022, 20:58 |
371
0

Украинский теннисист снова пробился в финал 25-тысячника

Александр Овчаренко поборется за второй подряд парный трофей

30 сентября 2022, 20:58 |
371
0
Украинский теннисист снова пробился в финал 25-тысячника
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне вышли в финал грунтового 25-тысячника в Италии.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. 1/2 финала. Пары

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Фаусто Табакко (Италия) / Джорджио Табакко (Италия) – 6:2, 6:4

Отметим, что на прошлой неделе Александр и Андреа выиграли парный трофей на этих кортах.

В финале турнира украинско-итальянская пара сыграет с Микелисом Либиетисом (Латвия) / Тимо Штоддер (Германия).

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Источник Sport.ua
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