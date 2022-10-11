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Лига конференций
11 октября 2022, 20:55 |
437
0

Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций

Украинцы рассудят встречу между ФК «Слован» и «Базелем»

11 октября 2022, 20:55 |
437
0
Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций
Instagram. Сергей Бойко

Украинская бригада арбитров назначена на матч 4-го тура Лиги конференций «Слован» – «Базель».

Главный судьей стал Сергей Бойко. Его ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев.

Четвертым рефери будет Виктор Копиевский.

Ранее в качестве главного арбитра Сергей Бойко работал на матче Лиги наций.

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Виктор Копиевский Сергей Бойко Виктор Матяш Валентин Куцев Слован Братислава Базель судейские назначения Лига конференций
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Источник УЕФА
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