Лига конференций11 октября 2022, 20:55 |
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Украинская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций
Украинцы рассудят встречу между ФК «Слован» и «Базелем»
11 октября 2022, 20:55 |
437
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Украинская бригада арбитров назначена на матч 4-го тура Лиги конференций «Слован» – «Базель».
Главный судьей стал Сергей Бойко. Его ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев.
Четвертым рефери будет Виктор Копиевский.
Ранее в качестве главного арбитра Сергей Бойко работал на матче Лиги наций.
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