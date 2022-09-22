Лига наций22 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:40
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Бригада судей из Украины назначена на матч Лиги наций
Сергей Бойко обслужит матч группы С1 между Фарерскими островами и Турцией
22 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:40
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Украинская бригада арбитров будет работать на поединке Лиги наций УЕФА 2022/23.
25 сентября в 21:45 в Торсхавне в матче группы С1 встрется Фарерские острова и Турция.
Главным арбитром встречи будет работать украинский судья Сергей Бойко. Судьями на линиях станут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Роль четвертого судьи будет выполнять Анатолий Абдула.
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