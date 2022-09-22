Бригада судей из Украины назначена на матч Лиги наций

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке Лиги наций УЕФА 2022/23.

25 сентября в 21:45 в Торсхавне в матче группы С1 встрется Фарерские острова и Турция.

Главным арбитром встречи будет работать украинский судья Сергей Бойко. Судьями на линиях станут Дмитрий Запороженко и Сергей Приступа. Роль четвертого судьи будет выполнять Анатолий Абдула.