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  4. Андрей ЛУНИН: «Труд окупается в любом случае»
Испания
11 октября 2022, 18:55 |
502
0

Андрей ЛУНИН: «Труд окупается в любом случае»

Украинский голкипер «Реала» не собирается опускать руки

11 октября 2022, 18:55 |
502
0
Андрей ЛУНИН: «Труд окупается в любом случае»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, доволен ли своим положением в клубе.

«Находиться здесь – это что-то нереальное. Каждый день просыпаешься и едешь на тренировки с лучшими и на лучшую базу.

С другой стороны, конечно, хочется больше играть. Для этого ты, в принципе, и работаешь. Но также понимаю, для чего я работаю и кто другой вратарь. Надо иметь терпение.

Да, тяжело, есть периоды, когда что-то может идти не так, что-то не удается, но это проходит, и ты продолжаешь.

Я считаю, что труд окупается в любом случае, если ты прилагаешь много усилий. Даже если не здесь, то в другом месте. Ты всегда получишь то, что заслуживаешь», - сказал Лунин.

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