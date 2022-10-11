Андрей ЛУНИН: «Труд окупается в любом случае»
Украинский голкипер «Реала» не собирается опускать руки
Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, доволен ли своим положением в клубе.
«Находиться здесь – это что-то нереальное. Каждый день просыпаешься и едешь на тренировки с лучшими и на лучшую базу.
С другой стороны, конечно, хочется больше играть. Для этого ты, в принципе, и работаешь. Но также понимаю, для чего я работаю и кто другой вратарь. Надо иметь терпение.
Да, тяжело, есть периоды, когда что-то может идти не так, что-то не удается, но это проходит, и ты продолжаешь.
Я считаю, что труд окупается в любом случае, если ты прилагаешь много усилий. Даже если не здесь, то в другом месте. Ты всегда получишь то, что заслуживаешь», - сказал Лунин.
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