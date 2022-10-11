Андрей ЛУНИН: «Каких-либо претензий за гол от Осасуны быть не может»
Украинский вратарь «Реала» разобрал момент с пропущенным мячом
Голкипер «Реала» Андрей Лунин рассказал о своем дебюте на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге против «Осасуны» (1:1) в 7-м туре.
– Да, можно сказать, что это был мой первый матч на домашнем стадионе. Я только 20-25 минут сыграл с «Миланом» в своем первом сезоне.
Похоже, это была встреча за Кубок Сантьяго Бернабеу. То есть, я уже играл там, но официальный матч с первых минут в Ла Лиге – это было впервые. Ощущения очень положительные.
– Уже разбирали пропущенный гол от «Осасуны»?
– Им немного повезло. Мяч полетел по такой траектории… Я после игры смотрел фото и видео. На одном фото, когда я потянулся за мячом, моя рука была на уровне перекладины, а мяч был еще выше. Немного неприятная траектория.
Но да, касательно позиции с тренером посмотрели, поговорили. Каких-либо таких претензий быть не может. Все видели, что это был тяжелый мяч, – сказал Лунин.
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