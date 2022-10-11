Оскорбил арбитра. Серхио Рамосу грозит до 7 матчей дисквалификации

Звездный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может получить длительную дисквалификацию за неспортивное поведение в матче Лиги 1 против «Реймса» (ничья 0:0).

В этом матче 36-летний испанский защитник в течение минуты получил сначала желтую, а потом красную карточки за споры с арбитром Пьером Геллустом. В послематчевом отчете судья отметки об оскорблении не сделал.

Однако благодаря кадрам телетрансляции удалось установить, что Рамос сказал в адрес арбитра «puta madre», что переводится с испанского языка как ублюдок.

За такое высказывание Рамосу грозит от 2 до 7 матчей дисквалификации. Заседание дисциплинарного комитета состоится завтра, 12 октября.