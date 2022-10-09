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Чемпионат Франции
Реймс
08.10.2022, FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
09 октября 2022, 03:25 |
30
0

Реймс – ПСЖ – 0:0. Без Месси сложно. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1

09 октября 2022, 03:25 |
30
0
Реймс – ПСЖ – 0:0. Без Месси сложно. Видеообзор матча
Twitter. ФК ПСЖ

Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между ФК «Реймс» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы. Парижане нанесли 11 ударов по воротам, в то время как «Реймс» пробил 24 раза. В плане статистики «ПСЖ» был лучше только в процентном соотношении владения мячом – 64% к 36%.

Отметим, что на 41-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления испанского центрального защитника Серхио Рамоса.

Чемпионат Франции по футболу. 10-й тур

Лига 1. 8 октября

«Реймс» – «ПСЖ» – 0:0

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

42’
Серхио Рамос (ПСЖ) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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