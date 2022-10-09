Реймс – ПСЖ – 0:0. Без Месси сложно. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1
Вчера, 8 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между ФК «Реймс» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 0:0.
Звездный аргентинский футболист Лионель Месси пропустил игру из-за травмы икроножной мышцы. Парижане нанесли 11 ударов по воротам, в то время как «Реймс» пробил 24 раза. В плане статистики «ПСЖ» был лучше только в процентном соотношении владения мячом – 64% к 36%.
Отметим, что на 41-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления испанского центрального защитника Серхио Рамоса.
Чемпионат Франции по футболу. 10-й тур
Лига 1. 8 октября
«Реймс» – «ПСЖ» – 0:0
Смотрите лучшие моменты матча:
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