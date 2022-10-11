Украина. Премьер лига11 октября 2022, 16:11 | Обновлено 11 октября 2022, 16:23
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ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ
Идею создания команды ВСУ уже одобрил Валерий Залужный
11 октября 2022, 16:11 | Обновлено 11 октября 2022, 16:23
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Футбольный клуб «Левый берег» может предоставить свою инфраструктуру, в первую очередь стадион, для команды ВСУ в чемпионате Украины.
Профессиональную команду ВСУ могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины уже в ближайшее время.
Как утверждают украинские СМИ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.
В прошедшем сезоне клуб «Левый берег» выступал в чемпионате Второй лиги Украины. В этом сезоне «Левый берег» приостановил свои выступления.
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