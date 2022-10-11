Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ
Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 16:11 | Обновлено 11 октября 2022, 16:23
403
0

ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ

Идею создания команды ВСУ уже одобрил Валерий Залужный

11 октября 2022, 16:11 | Обновлено 11 октября 2022, 16:23
403
0
ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ
Sport Arena

Футбольный клуб «Левый берег» может предоставить свою инфраструктуру, в первую очередь стадион, для команды ВСУ в чемпионате Украины.

Профессиональную команду ВСУ могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины уже в ближайшее время.

Как утверждают украинские СМИ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.

В прошедшем сезоне клуб «Левый берег» выступал в чемпионате Второй лиги Украины. В этом сезоне «Левый берег» приостановил свои выступления.

По теме:
ФОТО. Залужный опубликовал схему ударов рашистов по территории Украины
Враг утром выпустил 75 ракет по Украине, 41 сбила ПВО
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не имеем права переложить эту войну на наших детей»
Левый берег Валерий Залужный
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Футбол | 11 октября 2022, 04:39 0
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»

Юрий Дегтерев сыграл 321 матч за «Шахтер» в чемпионате Союза

«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
Футбол | 10 октября 2022, 18:29 0
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины

Игроки внимательно следят за ситуацией

Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Футбол | 11.10.2022, 11:12
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
Футбол | 11.10.2022, 10:59
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика
Футбол | 11.10.2022, 14:35
Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика
Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Она остановила Свентек. Стала известна победительница турнира в Чехии
Она остановила Свентек. Стала известна победительница турнира в Чехии
09.10.2022, 19:05
Теннис
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
Французский баскетболист – о переходе в Зенит: «Мне абсолютно плевать»
11.10.2022, 00:01 6
Баскетбол
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
10.10.2022, 05:15 9
Футбол
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 5
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
09.10.2022, 21:42 2
Футбол
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
09.10.2022, 20:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности