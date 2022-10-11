ФК Левый берег может предоставить свою инфраструктуру для команды ВСУ

Футбольный клуб «Левый берег» может предоставить свою инфраструктуру, в первую очередь стадион, для команды ВСУ в чемпионате Украины.

Профессиональную команду ВСУ могут создать для участия в одном из чемпионатов Украины уже в ближайшее время.

Как утверждают украинские СМИ, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже поддержал эту идею.

В прошедшем сезоне клуб «Левый берег» выступал в чемпионате Второй лиги Украины. В этом сезоне «Левый берег» приостановил свои выступления.