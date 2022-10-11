Ливерпуль потерял двух ключевых защитников из-за травм

Два защитника «Ливерпуля», Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип, получили травмы. У Александера-Арнольда повреждение голеностопа, он пропустит две недели.

У Матипа повреждение мышц лодыжки. На его восстановление, по прогнозам врачей, понадобится 2-3 недели.

Ранее «Ливерпуль» до конца года потерял вингера Луиса Диаса.