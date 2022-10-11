Англия11 октября 2022, 15:28 |
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Ливерпуль потерял двух ключевых защитников из-за травм
Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип оказались в лазарете
11 октября 2022, 15:28 |
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Два защитника «Ливерпуля», Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип, получили травмы. У Александера-Арнольда повреждение голеностопа, он пропустит две недели.
У Матипа повреждение мышц лодыжки. На его восстановление, по прогнозам врачей, понадобится 2-3 недели.
Ранее «Ливерпуль» до конца года потерял вингера Луиса Диаса.
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