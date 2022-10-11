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  4. Ливерпуль потерял двух ключевых защитников из-за травм
Англия
11 октября 2022, 15:28 |
252
0

Ливерпуль потерял двух ключевых защитников из-за травм

Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип оказались в лазарете

11 октября 2022, 15:28 |
252
0
Ливерпуль потерял двух ключевых защитников из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Два защитника «Ливерпуля», Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип, получили травмы. У Александера-Арнольда повреждение голеностопа, он пропустит две недели.

У Матипа повреждение мышц лодыжки. На его восстановление, по прогнозам врачей, понадобится 2-3 недели.

Ранее «Ливерпуль» до конца года потерял вингера Луиса Диаса.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Жоэль Матип травма
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Источник The Athletic
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