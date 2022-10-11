Шахтер U-19 – Реал U-19 – 0:3 Видео голов и обзор матча

Сегодня, 11 октября «Шахтер» U-19 в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА играет с ровесниками из «Реала».

Стартовые составы:

«Шахтер» U-19: Твардовский, Распутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Ющенко, Янович, Погорелый, Сигеев, Пушкарев

«Реал» U-19: Пиньейро – Юссеф, Серрано, Наверос, Хименес, Паласиос Перес, Чема, Анхель, Ланча, Гонсало, Фортуни

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча Шахтер - Реал 0:3

0:1 – Паласиос, 22-я минута:

0:2 – Хименес, 55-я минута:

0:3 – Герреро, 86-я минута: