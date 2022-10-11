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11 октября 2022, 06:59 |
376
0

Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 13:00 поединок 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

11 октября 2022, 06:59 |
376
0
Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

11 октября в 13:00 проходит поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.

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В 4-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против мадридского «Реала». Неделей ранее в Мадриде разгромно выиграли хозяева поля (6:1).

На старте горняки обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0) и «Селтика» (2:1) и сейчас занимают 2-е место в группе, набрав 6 очков из 9. У юниоров галактикос сейчас 7 очков из 9.

Турнирная таблица после 3 туров

Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на MEGOGO

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Источник Sport.ua
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