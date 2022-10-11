Стала известна клаусула в контракте Холанда

Английские СМИ раздобыли информацию о клаусуле, которая прописана в контракте форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Она вступит в силу летом 2024 года и будет составлять 200 миллионов евро. С каждым годом она будет уменьшаться вплоть до истечения контракта форварда летом 2027 года. При этом клаусула действует только для зарубежных клубов – представители АПЛ активировать ее не смогут.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что летом 2024 года подписать Холанда планирует «Реал». В нынешнем сезоне на счету 22-летнего норвежца 20 голов и 3 ассиста в 13 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.