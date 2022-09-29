Реал намерен подписать Холанда в 2024 году
В планы руководства испанского клуба также входит Жоау Канселу
Руководство мадридского «Реала» планирует приобрести двух игроков «Манчестер Сити».
Сообщается, что летом 2023 года «Реал» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, а летом 2024 — Эрлинга Холанда, так как именно к этому времени начнет действовать трансферная клаусула норвежца, которая составляет 180 млн евро.
Канселу уже знает об интересе «Реала» и ведет переговоры с клубом. Его приблизительная трансферная стоимость составляет от 45 млн евро.
Ранее Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.
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