Реал намерен подписать Холанда в 2024 году

Руководство мадридского «Реала» планирует приобрести двух игроков «Манчестер Сити».

Сообщается, что летом 2023 года «Реал» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, а летом 2024 — Эрлинга Холанда, так как именно к этому времени начнет действовать трансферная клаусула норвежца, которая составляет 180 млн евро.

Канселу уже знает об интересе «Реала» и ведет переговоры с клубом. Его приблизительная трансферная стоимость составляет от 45 млн евро.

Ранее Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.