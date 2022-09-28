Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций

По итогам 6 туров определены лучшие бомбардиры группового раунда Лиги наций.

По 6 мячей забили двое футболистов: Эрлинг Холанд из Норвегии и Александар Митрович из Сербии.

На третьей позиции – Хвича Кварацхелия из Грузии, на счету которого 5 голов.