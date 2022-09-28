Лига наций28 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:47
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Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций
Первое место со знаменитым норвежцем поделил серб Александар Митрович
28 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:47
116
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По итогам 6 туров определены лучшие бомбардиры группового раунда Лиги наций.
По 6 мячей забили двое футболистов: Эрлинг Холанд из Норвегии и Александар Митрович из Сербии.
На третьей позиции – Хвича Кварацхелия из Грузии, на счету которого 5 голов.
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