Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций
Лига наций
28 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:47
116
0

Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций

Первое место со знаменитым норвежцем поделил серб Александар Митрович

28 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 28 сентября 2022, 04:47
116
0
Холанд и еще один игрок. Определены лучшие бомбардиры Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

По итогам 6 туров определены лучшие бомбардиры группового раунда Лиги наций.

По 6 мячей забили двое футболистов: Эрлинг Холанд из Норвегии и Александар Митрович из Сербии.

На третьей позиции – Хвича Кварацхелия из Грузии, на счету которого 5 голов.

По теме:
Швеция – Словения – 1:1. Форсберг забивает. Видео голов и обзор матча
Ирландия – Армения – 3:2. Матч за выживание в лиге B. Видео голов и обзор
Швейцария – Чехия – 2:1. Как чехи не забили пенальти. Видео голов и обзор
Лига наций Александар Митрович Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу сборная Грузии по футболу сборная Сербии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Футбол | 27 сентября 2022, 15:10 25
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной

Кажется, все серьезно

Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Футбол | 27 сентября 2022, 20:20 43
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии

Стартовые составы матча Лиги наций

Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Футбол | 28.09.2022, 00:23
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 27.09.2022, 11:44
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Футбол | 28.09.2022, 02:25
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
27.09.2022, 01:49
Война
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У меня нет мотивации играть в футбол. В стране война»
26.09.2022, 20:05 9
Футбол
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
Невероятное решение. УЕФА не будет наказывать беларусь, а даже поможет ей
26.09.2022, 22:12 7
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
26.09.2022, 07:32 1
Футбол
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
Усик рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры
26.09.2022, 08:35
Бокс
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
27.09.2022, 11:33
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
Конфликт в Динамо. Новичок не хочет играть левым вингером
26.09.2022, 19:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности