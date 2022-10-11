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  4. Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»
Лига Европы
11 октября 2022, 13:12 |
376
1

Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»

Хавбек «Динамо» – об обстрелах Украины

11 октября 2022, 13:12 |
376
1
Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев рассказал о том, как проходит подготовка к матчу Лиги Европы против «Ренна» (13 октября) на фоне интенсивных обстрелов территории Украины:

«Было чувство дежавю, как утром 24 февраля. Нас утром разбудила тревога в гостинице — все начали брать телефоны и читать новости. Было очень много видео из Киева, Львова, Запорожья уже третий день — это ужасно. Мы обсуждаем это с ребятами. Если у нас есть возможность, мы помогаем. Со своей стороны могу сказать: выражаю большое соболезнование семьям погибших.

Взрывы во Львове? Я не скажу, что было страшно. Мне было страшно за мою семью, которая находилась в Киеве. У меня маленький ребенок, поэтому было тревожно за них. За себя – так себе. Немного слышал взрывы. Читал о том, что происходило в Киеве – это ужас.

Из родных все целые и здоровые. Семья сразу уехала. Спасибо Сане Тымчику, его жена подвезла в Умань, дальше мои родители забрали их в Одессу. Надеюсь там будет немного безопаснее.

Тренировки, подготовка к «Ренну»? Очень тяжело. Ситуация очень сильно влияет. Мы хоть спортсмены и должны думать о футболе. Но мы тоже люди. У нас есть семьи, дети, родители, это главное, что у нас есть. И мы все переживаем за Украину. Сегодня все в стрессе. Конечно, весь день это обсуждаем.

Сейчас в голове только одно – чтобы наступил мир. А об игре с «Ренном» тренер что-нибудь расскажет, и будем конкретно готовиться к матчу».

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Владислав Кабаев Динамо Киев Динамо - Ренн Лига Европы российско-украинская война
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Источник ФК Динамо Киев
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Это типа отмазка перед новым поражением?
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