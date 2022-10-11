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Лига чемпионов
11 октября 2022, 11:31 | Обновлено 11 октября 2022, 11:37
308
1

Игроки ПСЖ – худшие в Лиге чемпионов по преодоленной дистанции

Парижане меньше всех двигаются

11 октября 2022, 11:31 | Обновлено 11 октября 2022, 11:37
308
1
Игроки ПСЖ – худшие в Лиге чемпионов по преодоленной дистанции
Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский «ПСЖ», который возглавляет турнирную таблицу группы Н Лиги чемпионов, является аутсайдером турнира по показателю преодоленной дистанции футболистами команды. В трех сыгранных поединках игроки действующего чемпиона Франции имеют средний командный показатель равный 104,6 км.

В игре 1-го тура с «Ювентусом» (2:1) парижане набегали 100,2 км, с «Маккаби» Хайфа (3:1) – 105,3 км, а с «Бенфикой» (1:1) – 109,4 км.

К слову, игроки одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» в среднем пробегают за игру почти на 11 км больше (115,2), чем «ПСЖ».

Напомним, сегодня, во вторник 11 октября, «ПСЖ» сыграет дома с «Бенфикой». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что владелец ПСЖ стал акционером известного португальского клуба.

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Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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nick07
а навіщо більше, якщо їм і цього вистачає для вирішення питання виходу з групи? 
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