Португалия10 октября 2022, 13:41 |
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Владелец ПСЖ стал акционером известного португальского клуба
Нассер Аль-Хелаифи приобрел более 20% акций «Браги»
10 октября 2022, 13:41 |
624
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Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи продолжает инвестировать в футбол. Он приобрел 21,67% акций португальского клуба «Брага».
По информации Bloomberg, сумма сделки составила 80 миллионов евро. На данный момент «Брага» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 19 очками после 9 туров.
Напомним, владельцем «ПСЖ» Аль-Хелаифи стал в октябре 2011 года.
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