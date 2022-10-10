Владелец ПСЖ стал акционером известного португальского клуба

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи продолжает инвестировать в футбол. Он приобрел 21,67% акций португальского клуба «Брага».

По информации Bloomberg, сумма сделки составила 80 миллионов евро. На данный момент «Брага» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 19 очками после 9 туров.

Напомним, владельцем «ПСЖ» Аль-Хелаифи стал в октябре 2011 года.