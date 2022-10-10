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Португалия
10 октября 2022, 13:41 |
624
0

Владелец ПСЖ стал акционером известного португальского клуба

Нассер Аль-Хелаифи приобрел более 20% акций «Браги»

10 октября 2022, 13:41 |
624
0
Владелец ПСЖ стал акционером известного португальского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи продолжает инвестировать в футбол. Он приобрел 21,67% акций португальского клуба «Брага».

По информации Bloomberg, сумма сделки составила 80 миллионов евро. На данный момент «Брага» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии с 19 очками после 9 туров.

Напомним, владельцем «ПСЖ» Аль-Хелаифи стал в октябре 2011 года.

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Нассер Аль-Хелаифи Брага ПСЖ
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Источник Bloomberg
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