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  4. Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 11:12 |
2341
2

Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко

Точный диагноз пока неизвестен

11 октября 2022, 11:12 |
2341
2
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко получил травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против «Руха» в минувшее воскресенье.

По информации официального сайта киевлян, во вторник Денис отправился в Барселону, где в среду, 12 октября, в одной из местных клиник будет проведено углубленное обследование и поставлен точный диагноз.

Киевский клуб подчеркивает, что до этого момента все сообщения о характере травмы Бойко и сроках его восстановления являются информационной спекуляцией.

Ранее инсайдеры сообщали, что вратарь вылетел как минимум до весны.

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Источник ФК Динамо Киев
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ALKOSruLKA
Сьогоднішнє ДК лише чудо може спасти від ганьби... Склад - шлаковий, результати - тим більше...
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