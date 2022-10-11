Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко получил травму ноги в поединке 6-го тура УПЛ против «Руха» в минувшее воскресенье.

По информации официального сайта киевлян, во вторник Денис отправился в Барселону, где в среду, 12 октября, в одной из местных клиник будет проведено углубленное обследование и поставлен точный диагноз.

Киевский клуб подчеркивает, что до этого момента все сообщения о характере травмы Бойко и сроках его восстановления являются информационной спекуляцией.

Ранее инсайдеры сообщали, что вратарь вылетел как минимум до весны.