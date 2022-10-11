Источник: Бензема сыграет против Шахтера

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема сможет принять участие в сегодняшнем поединке 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

34-летний нападающий не играл за «галактикос» в матче чемпионата Испании с «Хетафе», который состоялся в минувший уик-энд. У него имелась мышечная усталость. Сообщается, что Бензема сейчас уже в строю и выйдет в стартовом составе «Реала» на игру с «горняками».

В нынешней Лиге чемпионов Карим Бензема провел 5 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист. В двух встречах турнира он результативными действиями не отметился.

Игра 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» состоится сегодня, во вторник 11 октября, в Варшаве, начало – в 22:00 по киевскому времени.