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Лига чемпионов
11 октября 2022, 10:31 | Обновлено 11 октября 2022, 10:35
145
0

Источник: Бензема сыграет против Шахтера

Нападающий «Реала» в строю

11 октября 2022, 10:31 | Обновлено 11 октября 2022, 10:35
145
0
Источник: Бензема сыграет против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (слева)

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема сможет принять участие в сегодняшнем поединке 4-го тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

34-летний нападающий не играл за «галактикос» в матче чемпионата Испании с «Хетафе», который состоялся в минувший уик-энд. У него имелась мышечная усталость. Сообщается, что Бензема сейчас уже в строю и выйдет в стартовом составе «Реала» на игру с «горняками».

В нынешней Лиге чемпионов Карим Бензема провел 5 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист. В двух встречах турнира он результативными действиями не отметился.

Игра 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» состоится сегодня, во вторник 11 октября, в Варшаве, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник Marca
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