Украина. Премьер лига11 октября 2022, 10:30 | Обновлено 11 октября 2022, 10:50
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Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
Клуб представил финансовый отчет
11 октября 2022, 10:30 | Обновлено 11 октября 2022, 10:50
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11 октября донецкий «Шахтер» представил финансовый отчет за последний год. За последние 12 месяцев клуб заработал 2,178 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 422 миллионов гривен.
Доходы «Шахтера» в сезоне 2021/22:
- Продажа и аренда игроков - 622 000 000 грн
- Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 164 000 000 грн
- Коммерческая деятельность - 392 000 000 грн
Статьи коммерческих доходов:
- Спонсорство и реклама - 267 440 000 грн
- Продажа билетов и абонементов - 58 400 000 грн
- Корпоративные ложи - 42 400 000 грн
- Продажа атрибутики - 20 450 000 грн
- Продажа прав на ТВ-трансляции - 2 140 000 грн
- Доход от УПЛ - 1 000 000 грн
Отметим, что в прошлом году донецкий клуб заработал 2,284 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 497 миллионов гривен.
С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба.
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