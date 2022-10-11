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Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 10:30 | Обновлено 11 октября 2022, 10:50
1034
1

Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год

Клуб представил финансовый отчет

11 октября 2022, 10:30 | Обновлено 11 октября 2022, 10:50
1034
1
Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
ФК Шахтер Донецк

11 октября донецкий «Шахтер» представил финансовый отчет за последний год. За последние 12 месяцев клуб заработал 2,178 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 422 миллионов гривен.

Доходы «Шахтера» в сезоне 2021/22:

  • Продажа и аренда игроков - 622 000 000 грн
  • Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 164 000 000 грн
  • Коммерческая деятельность - 392 000 000 грн

Статьи коммерческих доходов:

  • Спонсорство и реклама - 267 440 000 грн
  • Продажа билетов и абонементов - 58 400 000 грн
  • Корпоративные ложи - 42 400 000 грн
  • Продажа атрибутики - 20 450 000 грн
  • Продажа прав на ТВ-трансляции - 2 140 000 грн
  • Доход от УПЛ - 1 000 000 грн

Отметим, что в прошлом году донецкий клуб заработал 2,284 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 497 миллионов гривен.

С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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romanchik.8409
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