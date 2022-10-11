Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год

11 октября донецкий «Шахтер» представил финансовый отчет за последний год. За последние 12 месяцев клуб заработал 2,178 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 422 миллионов гривен.

Доходы «Шахтера» в сезоне 2021/22:

Продажа и аренда игроков - 622 000 000 грн

Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 164 000 000 грн

Коммерческая деятельность - 392 000 000 грн

Статьи коммерческих доходов:

Спонсорство и реклама - 267 440 000 грн

Продажа билетов и абонементов - 58 400 000 грн

Корпоративные ложи - 42 400 000 грн

Продажа атрибутики - 20 450 000 грн

Продажа прав на ТВ-трансляции - 2 140 000 грн

Доход от УПЛ - 1 000 000 грн

Отметим, что в прошлом году донецкий клуб заработал 2,284 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 497 миллионов гривен.

С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба.