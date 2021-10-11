Стало известно, сколько Шахтер заплатил налогов за сезон 2020/21

Также известен общий показатель доходов клуба

  • 11.10.2021 10:46
  • 881 просмотр
  • 8 комментариев
Стало известно, сколько Шахтер заплатил налогов за сезон 2020/21
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2020/21.
 
Общий показатель доходов клуба с учетом НДС составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен. 

Статьи доходов: 

1. Продажа и аренда игроков (178 миллионов гривен).
2. Доходы от УЕФА и ФИФА (1 миллиард 615 миллионов гривен).
3. Доходы от коммерческой деятельности (491 миллионов гривен). В том числе от:
- спонсорства и рекламы – 462 миллиона, 
- от реализации ТВ-прав – 14 миллионов, 
- от продажи атрибутики – 8 миллионов,
- от продажи билетов и абонементов – 5 миллионов, 
- корпоративные ложи – 2 миллиона.
 
Также отмечается, что в сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.

С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 11:24
    0
    Непонятная статья, переходишь на вкладку « источник» а там вместо документов какие то картинки с игроками шахтёра в фотошопе сделанные 🤷‍♂️
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 11:23
    0
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 11:13
    Опять у меня возникает вопрос.
    При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
    К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
    При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
    Ладно Заря она не имеет таких денег.
    Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
    твои рассуждения звучат как "а у нас теперь есть свой ледокол"
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 11.10.2021 11:20 (изменен)
    +1
    offshorezeli, 11.10.2021 11:17
    свой стадион это движение вперёд? у Милана и Интера всегда был один стадион на двоих, но куда им до Шахтёра.
    Так Милан и Интер исторически появились и всю жизнь соседствовали в одном городе ещё с конца 19 века если не ошибаюсь
    Никто из них не приползал, как непрошенный родственник к чужому в гости
    Тут уместнее пофантазировать, если бы Ювентус приперся на Сан - Сиро и начал бы рассказывать что весь Милан черно- белый
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 11:17
    -1
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 11:13
    Опять у меня возникает вопрос.
    При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
    К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
    При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
    Ладно Заря она не имеет таких денег.
    Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
    свой стадион это движение вперёд? у Милана и Интера всегда был один стадион на двоих, но куда им до Шахтёра.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 11.10.2021 11:13
    0
    Опять у меня возникает вопрос.
    При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
    К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
    При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
    Ладно Заря она не имеет таких денег.
    Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
    Ссылка
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 11:12
    0
    - від продажу квитків і абонементів - 5 мільйонів,
    Та зробіть вже безкоштовно, хоча б для тих хто з дітьми прийшов.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 11:01
    +1
    к чему этот отчёт? заплатил и заплатил, или типа кланятся в ноги надо что не отмыли эти копейки для Ахметова? кланяемся в ноги, спс царь что кидаешь подачку в гос. бюджет.
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    Gargantua
    Gargantua, 11.10.2021 10:59
    +1
    а видатки засекречені?
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