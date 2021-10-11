Стало известно, сколько Шахтер заплатил налогов за сезон 2020/21

«Шахтер» опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2020/21.



Общий показатель доходов клуба с учетом НДС составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен.

Статьи доходов:

1. Продажа и аренда игроков (178 миллионов гривен).

2. Доходы от УЕФА и ФИФА (1 миллиард 615 миллионов гривен).

3. Доходы от коммерческой деятельности (491 миллионов гривен). В том числе от:

- спонсорства и рекламы – 462 миллиона,

- от реализации ТВ-прав – 14 миллионов,

- от продажи атрибутики – 8 миллионов,

- от продажи билетов и абонементов – 5 миллионов,

- корпоративные ложи – 2 миллиона.



Также отмечается, что в сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.

С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба.