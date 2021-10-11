Стало известно, сколько Шахтер заплатил налогов за сезон 2020/21

«Шахтер» опубликовал годовой отчет финансовой деятельности за сезон 2020/21.
Общий показатель доходов клуба с учетом НДС составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен.
Статьи доходов:
1. Продажа и аренда игроков (178 миллионов гривен).
2. Доходы от УЕФА и ФИФА (1 миллиард 615 миллионов гривен).
3. Доходы от коммерческой деятельности (491 миллионов гривен). В том числе от:
- спонсорства и рекламы – 462 миллиона,
- от реализации ТВ-прав – 14 миллионов,
- от продажи атрибутики – 8 миллионов,
- от продажи билетов и абонементов – 5 миллионов,
- корпоративные ложи – 2 миллиона.
Также отмечается, что в сезоне-2020/21 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 364 миллиона 913 тысяч гривен.
С полным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте клуба.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
Ладно Заря она не имеет таких денег.
Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
Никто из них не приползал, как непрошенный родственник к чужому в гости
Тут уместнее пофантазировать, если бы Ювентус приперся на Сан - Сиро и начал бы рассказывать что весь Милан черно- белый
При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
Ладно Заря она не имеет таких денег.
Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
При таких доходах, почему за 8 лет не построить собственный стадион?
К примеру есть стадион старт в Киеве, почему не вложить в реконструкцию, доигрывая на Олимпийском, после чего переехать туда.
При этом доходы самого Рината выросли, Форбс публиковал.
Ладно Заря она не имеет таких денег.
Мне непонятно одно если клуб показывает всем что на него ходят в Киеве, почему не идёт дальше клуб?
Та зробіть вже безкоштовно, хоча б для тих хто з дітьми прийшов.
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