Грэм ПОТТЕР: «Очень хотим выиграть на Сан-Сиро»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от встречи 4-го тура Лиги чемпионов с «Миланом».

«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы.

Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», – заявил Поттер.

Матч «Милан» - «Челси» состоится в Милане сегодня, во вторник 11 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад – 5 октября – в 3-м туре турнира «Челси» на своем поле добился над «Миланом» победы со счетом 3:0.