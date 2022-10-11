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  4. Грэм ПОТТЕР: «Очень хотим выиграть на Сан-Сиро»
Лига чемпионов
11 октября 2022, 09:18 |
61
0

Грэм ПОТТЕР: «Очень хотим выиграть на Сан-Сиро»

Наставник «Челси» – о предстоящем матче с «Миланом»

11 октября 2022, 09:18 |
61
0
Грэм ПОТТЕР: «Очень хотим выиграть на Сан-Сиро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от встречи 4-го тура Лиги чемпионов с «Миланом».

«Мы очень хотим выиграть на «Сан-Сиро» и постараемся это сделать. Это невероятный стадион, и игра будет совсем другой. «Милан» постарается воспользоваться преимуществом родных стен, как это сделали мы.

Две хорошие команды, примерно равные по силам. С нетерпением жду этого матча», – заявил Поттер.

Матч «Милан» - «Челси» состоится в Милане сегодня, во вторник 11 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад – 5 октября – в 3-м туре турнира «Челси» на своем поле добился над «Миланом» победы со счетом 3:0.

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Грэм Поттер Лига чемпионов Челси Милан Милан - Челси
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Источник УЕФА
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