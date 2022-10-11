Лацио повторил достижение Фиорентины, которое датировано 1959 годом
Римская команда в 9-м туре Серии А добилась крупной победы
Римский клуб «Лацио» в поединке 9-го тура чемпионата Италии одержал на выезде победу со счетом 4:0 над «Фиорентиной». Благодаря этому результата команда смогла отметиться уникальным статистическим достижением.
Победа над «фиалками» стала для команды Маурицио Сарри уже третьей кряду с разницей в четыре гола – ранее были повержены «Кремонезе» (4:0) и «Специя» (4:0).
До достижения «Лацио» последней командой, одержавшей победы в трех кряду матчах Серии А с перевесом в четыре или более гола, была… «Фиорентина». Произошло это 63 года назад – в 1959 году.
«Лацио» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает третье место, имея 20 очков после девяти игр. В следующем туре римляне 16 октября встретят дома с «Удинезе», который идет на четвертом месте.
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