Шахтер Донецк

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11.10.2022 22:00 - : -
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Лига чемпионов
11 октября 2022, 06:39 | Обновлено 11 октября 2022, 07:17
212
0

Шахтер – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 22:00 матч 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 06:39 | Обновлено 11 октября 2022, 07:17
212
0
Шахтер – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Легия Варшава

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Команда Игора Йовичевича имеет 4 очка после 3 туров и занимает 2-е место. Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Неделей ранее галактикос в Мадриде обыграли горняков со счетом 2:1.

Турнирная таблица после 3 туров

Шахтер – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 4-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Реал, который пройдет 11 октября в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

1 голос 12.5 %

Минимальная победа Шахтера

1 голос 12.5 %

Ничья

1 голос 12.5 %

Минимальная победа Реала

2 голоса 25 %

Крупная победа Реала

3 голоса 37.5 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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