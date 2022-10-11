Шахтер Донецк

Шахтер – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября в 22:00 матч 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.
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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
Команда Игора Йовичевича имеет 4 очка после 3 туров и занимает 2-е место. Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Неделей ранее галактикос в Мадриде обыграли горняков со счетом 2:1.
Турнирная таблица после 3 туров
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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Минимальная победа Шахтера
1 голос 12.5 %
Ничья
1 голос 12.5 %
Минимальная победа Реала
2 голоса 25 %
Крупная победа Реала
3 голоса 37.5 %
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