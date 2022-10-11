Минимум месяц. Стали известны сроки восстановления Дибалы
Аргентинский форвард «Ромы» попал в лазарет
Аргентинский форвард римской «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение в поединке 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).
В понедельник аргентинскому игроку сделали УЗИ, которое показало травму четырехглавой мышцы бедра. Это означает, что на восстановление футболисту понадобится от 4 до 8 недель. Ожидается, что МРТ определит точные сроки восстановления футболиста.
Таким образом, возникает вопрос, сможет ли Дибала восстановиться к чемпионату мира в Катаре, который стартует 20 ноября.
В нынешнем сезоне Пауло Дибала провел за «Рому» 11 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста. «Волки» в таблице Серии А занимают 5 место с 19 очками.
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