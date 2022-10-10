Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рома переиграла Лечче благодаря голу Дибалы
Чемпионат Италии
Рома
09.10.2022, FT 2 : 1
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 октября 2022, 01:27 | Обновлено 10 октября 2022, 02:15
45
0

ВИДЕО. Рома переиграла Лечче благодаря голу Дибалы

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Италии

10 октября 2022, 01:27 | Обновлено 10 октября 2022, 02:15
45
0
ВИДЕО. Рома переиграла Лечче благодаря голу Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Лечче» со счетом 2:1.

У римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала, а у гостей гол на счету Габриэля Стрефеццы.

С 22-й минуты «Лечче» играл вдесятером, поскольку был удален Мортен Юльманд.

«Рома» набрала 19 очков и входит в топ-5 Серии A.

Серия А. 9-й тур

Рома – Лечче – 2:1

Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен) – Стрефецца, 39.

ГОЛ! 1:0. Смоллинг, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Стрефецца, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Дибала, 48 мин (пен)

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
По теме:
Удинезе – Аталанта – 2:2. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Фулхэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Лечче видео голов и обзор Рома - Лечче Пауло Дибала Крис Смоллинг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Футбол | 09 октября 2022, 20:43 8
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль
Мерсисайдцы не устояли. Арсенал вернул лидерство, одолев Ливерпуль

В матче было забито пять мячей

Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Футбол | 09 октября 2022, 21:55 3
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Динамо»

Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Футбол | 09.10.2022, 23:59
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Футбол | 09.10.2022, 20:10
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
08.10.2022, 11:10 2
Война
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
09.10.2022, 12:07 6
Бокс
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
Дзюдо. Билодид вылетела в четвертьфинале чемпионата мира
08.10.2022, 13:58 7
Другие виды
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
09.10.2022, 12:55 13
Футбол
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности