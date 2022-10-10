ВИДЕО. Рома переиграла Лечче благодаря голу Дибалы

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Лечче» со счетом 2:1.

У римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала, а у гостей гол на счету Габриэля Стрефеццы.

С 22-й минуты «Лечче» играл вдесятером, поскольку был удален Мортен Юльманд.

«Рома» набрала 19 очков и входит в топ-5 Серии A.

Серия А. 9-й тур

Рома – Лечче – 2:1

Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен) – Стрефецца, 39.

ГОЛ! 1:0. Смоллинг, 6 мин.

ГОЛ! 1:1. Стрефецца, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Дибала, 48 мин (пен)