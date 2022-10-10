Италия10 октября 2022, 01:27 | Обновлено 10 октября 2022, 02:15
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ВИДЕО. Рома переиграла Лечче благодаря голу Дибалы
Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Италии
10 октября 2022, 01:27 | Обновлено 10 октября 2022, 02:15
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В матче 9-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Лечче» со счетом 2:1.
У римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала, а у гостей гол на счету Габриэля Стрефеццы.
С 22-й минуты «Лечче» играл вдесятером, поскольку был удален Мортен Юльманд.
«Рома» набрала 19 очков и входит в топ-5 Серии A.
Серия А. 9-й тур
Рома – Лечче – 2:1
Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен) – Стрефецца, 39.
ГОЛ! 1:0. Смоллинг, 6 мин.
ГОЛ! 1:1. Стрефецца, 39 мин.
ГОЛ! 2:1. Дибала, 48 мин (пен)
События матча
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Смоллинг (Рома).
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