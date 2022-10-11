Эльче – Мальорка – 1:1. Два удаления, два пенальти. Видео голов и обзор
На гол Эсекьеля Понсе гости ответили реализованным пенальти от Ведата Мурики.
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Мальорка» сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол Эсекьеля Понсе гости ответили реализованным пенальти от Ведата Мурики.
В начале игры Мурики не смог реализовать 11-метровый удар, а на 85-й минуте он был удален за неспортивное поведение.
У «Эльче» тоже было удаление – из-за грубой игры на 61-й минуте поле покинул Лукас Бойе.
У «Эльче» всего 2 очка и последнее 20-е место, а «Мальорка» с 9 очками занимает 12-ю позицию.
Ла Лига. 8-й тур
Эльче – Мальорка – 1:1
Голы: Понсе, 15 – Мурики, 71 (пен)
Нереализованный пенальти: Мурики, 12 (Мальорка)
Удаления: Бойе, 61 – Мурики, 85
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