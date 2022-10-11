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Эльче
10.10.2022, FT 1 : 1
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Испания
11 октября 2022, 01:56 | Обновлено 11 октября 2022, 02:41
22
0

Эльче – Мальорка – 1:1. Два удаления, два пенальти. Видео голов и обзор

На гол Эсекьеля Понсе гости ответили реализованным пенальти от Ведата Мурики.

11 октября 2022, 01:56 | Обновлено 11 октября 2022, 02:41
22
0
Эльче – Мальорка – 1:1. Два удаления, два пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Эльче» и «Мальорка» сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол Эсекьеля Понсе гости ответили реализованным пенальти от Ведата Мурики.

В начале игры Мурики не смог реализовать 11-метровый удар, а на 85-й минуте он был удален за неспортивное поведение.

У «Эльче» тоже было удаление – из-за грубой игры на 61-й минуте поле покинул Лукас Бойе.

У «Эльче» всего 2 очка и последнее 20-е место, а «Мальорка» с 9 очками занимает 12-ю позицию.

Ла Лига. 8-й тур

Эльче – Мальорка – 1:1

Голы: Понсе, 15 – Мурики, 71 (пен)

Нереализованный пенальти: Мурики, 12 (Мальорка)

Удаления: Бойе, 61 – Мурики, 85

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Источник Sport.ua
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