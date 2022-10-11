Лига чемпионов11 октября 2022, 00:22 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Милан – Челси
Поединок четвертого тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 00:22 |
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Во вторник, 11 октября «Милан» в четвертом туре Лиги чемпионов примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Милан» – «Челси». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После трех туров команды делят второе-третье места в группе Е, имея в активе по 4 очка.
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