Экс-игрок Зари забил в АПЛ. Ноттингем Форест и Астон Вилла разошлись миром

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте, когда забил Эммануэль Деннис, экс-игрок луганской «Зари» (выступал в сезоне 2016/17). Это его дебютный гол за «лесников».

Гости вскоре ответили точным ударом Эшли Янга, и счет 1:1 оказался финальным.

«Ноттингем Форест» остается в зоне вылета (5 очков, 19-е место). «Астон Вилла» набрала 9 баллов и расположилась на 16-й позиции.

АПЛ. 10-й тур, 10 октября

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 1:1

Голы: Деннис, 15 – Янг, 22