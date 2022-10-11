Экс-игрок Зари забил в АПЛ. Ноттингем Форест и Астон Вилла разошлись миром
Хозяева открыли счет на 15-й минуте, когда отличился Эммануэль Деннис
В матче 10-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 15-й минуте, когда забил Эммануэль Деннис, экс-игрок луганской «Зари» (выступал в сезоне 2016/17). Это его дебютный гол за «лесников».
Гости вскоре ответили точным ударом Эшли Янга, и счет 1:1 оказался финальным.
«Ноттингем Форест» остается в зоне вылета (5 очков, 19-е место). «Астон Вилла» набрала 9 баллов и расположилась на 16-й позиции.
АПЛ. 10-й тур, 10 октября
Ноттингем Форест – Астон Вилла – 1:1
Голы: Деннис, 15 – Янг, 22
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