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  4. Камбек не удался. Киченок уступила в стартовом матче на турнире в США
WTA
10 октября 2022, 23:30 |
97
0

Камбек не удался. Киченок уступила в стартовом матче на турнире в США

Украинская теннисистка проиграла в 1/8 финала соревнований в Сан-Диего

10 октября 2022, 23:30 |
97
0
Камбек не удался. Киченок уступила в стартовом матче на турнире в США
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Кимберли Циммерманн (Бельгия) уступила в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 Сан-Диего (США).

Людмила Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Чань Хао-Чин (Тайвань) / Луция Градецка (Чехия) – 4:6, 7:5, [8:10]

Отметим, что во втором сете украинка и бельгийка выиграли сет проигрывая с брейком, а на решающем супер тай-брейке спасли 2 матчбола со счета 6:9, но не смогли сделать мини-брейк, который позволил бы им вернуться в игру.

Ранее Людмила вместе со своей сестрой Надеждой выиграла парный трофей на турнире в Таллинне.

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Людмила Киченок Кимберли Циммерманн Луция Градецка WTA Сан-Диего
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Источник Sport.ua
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