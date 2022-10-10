Камбек не удался. Киченок уступила в стартовом матче на турнире в США

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Кимберли Циммерманн (Бельгия) уступила в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 250 Сан-Диего (США).

Людмила Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – Чань Хао-Чин (Тайвань) / Луция Градецка (Чехия) – 4:6, 7:5, [8:10]

Отметим, что во втором сете украинка и бельгийка выиграли сет проигрывая с брейком, а на решающем супер тай-брейке спасли 2 матчбола со счета 6:9, но не смогли сделать мини-брейк, который позволил бы им вернуться в игру.

Ранее Людмила вместе со своей сестрой Надеждой выиграла парный трофей на турнире в Таллинне.