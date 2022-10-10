Без Свентек. Стали известны заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября. 12 сборных разбиты на 4 группы по 3 команды в каждой. Победители групп сыграют в полуфинале и далее определят сильнейшую команду этого года.

Группа А:

Швейцария (1): Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Симона Вальтерт

Канада: Лейла Фернандес, Бьянка Андрееску, Габриэла Дабровски, Ребекка Марино, Кароль Чжао

Италия: Мартина Тревисан, Камилла Джорджи, Лучия Брондзетти, Жасмин Паолини, Элизабета Коччиаретто

Группа B:

Австралия (2): Айла Томлянович, Присцила Хон, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Сэм Стосур

Словакия: Анна-Каролина Шмидлова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова, Рената Ямричова

Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Марина Заневская, Исалин Бонавентюр, Кирстен Флипкенс

Группа С:

Испания (3): Паула Бадоса, Нурия Парризас-Диас, Кристина Букша, Алена Большова, Ребекка Масарова

Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Анна Данилина

Великобритания: Эмма Радукану, Харриет Дарт, Кэти Бултер, Хизер Уотсон

Группа D:

Чехия (4): Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Катержина Синякова, Маркета Вондроушова

США: Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинс, Тэйлор Таунсенд

Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Катаржина Кава, Мартина Кубка, Алисия Росольска

Отметим, что первая ракетка мира Ига Свентек приняла решение не играть командный турнир из-за короткой паузы после Итогового чемпионата WTA.