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  4. Без Свентек. Стали известны заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг
ITF
10 октября 2022, 23:05 |
69
0

Без Свентек. Стали известны заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг

Гауфф, Бадоса и Крейчикова возглавят свои сборные в финале турнира

10 октября 2022, 23:05 |
69
0
Без Свентек. Стали известны заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг
Twitter. Кубок Билли Джин Кинг

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября. 12 сборных разбиты на 4 группы по 3 команды в каждой. Победители групп сыграют в полуфинале и далее определят сильнейшую команду этого года.

Группа А:
Швейцария (1): Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Симона Вальтерт
Канада: Лейла Фернандес, Бьянка Андрееску, Габриэла Дабровски, Ребекка Марино, Кароль Чжао
Италия: Мартина Тревисан, Камилла Джорджи, Лучия Брондзетти, Жасмин Паолини, Элизабета Коччиаретто

Группа B:
Австралия (2): Айла Томлянович, Присцила Хон, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Сэм Стосур
Словакия: Анна-Каролина Шмидлова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова, Рената Ямричова
Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Марина Заневская, Исалин Бонавентюр, Кирстен Флипкенс

Группа С:
Испания (3): Паула Бадоса, Нурия Парризас-Диас, Кристина Букша, Алена Большова, Ребекка Масарова
Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Анна Данилина
Великобритания: Эмма Радукану, Харриет Дарт, Кэти Бултер, Хизер Уотсон

Группа D:
Чехия (4): Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Катержина Синякова, Маркета Вондроушова
США: Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинс, Тэйлор Таунсенд
Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Катаржина Кава, Мартина Кубка, Алисия Росольска

Отметим, что первая ракетка мира Ига Свентек приняла решение не играть командный турнир из-за короткой паузы после Итогового чемпионата WTA.

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Источник Большой теннис Украины
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