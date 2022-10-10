Без Свентек. Стали известны заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг
Гауфф, Бадоса и Крейчикова возглавят свои сборные в финале турнира
Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в Глазго (Шотландия) с 8 по 13 ноября. 12 сборных разбиты на 4 группы по 3 команды в каждой. Победители групп сыграют в полуфинале и далее определят сильнейшую команду этого года.
Группа А:
Швейцария (1): Белинда Бенчич, Жиль Тайхманн, Виктория Голубич, Симона Вальтерт
Канада: Лейла Фернандес, Бьянка Андрееску, Габриэла Дабровски, Ребекка Марино, Кароль Чжао
Италия: Мартина Тревисан, Камилла Джорджи, Лучия Брондзетти, Жасмин Паолини, Элизабета Коччиаретто
Группа B:
Австралия (2): Айла Томлянович, Присцила Хон, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Сэм Стосур
Словакия: Анна-Каролина Шмидлова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова, Рената Ямричова
Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Эйтванк, Марина Заневская, Исалин Бонавентюр, Кирстен Флипкенс
Группа С:
Испания (3): Паула Бадоса, Нурия Парризас-Диас, Кристина Букша, Алена Большова, Ребекка Масарова
Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Анна Данилина
Великобритания: Эмма Радукану, Харриет Дарт, Кэти Бултер, Хизер Уотсон
Группа D:
Чехия (4): Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Катержина Синякова, Маркета Вондроушова
США: Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Кис, Даниэль Коллинс, Тэйлор Таунсенд
Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Катаржина Кава, Мартина Кубка, Алисия Росольска
Отметим, что первая ракетка мира Ига Свентек приняла решение не играть командный турнир из-за короткой паузы после Итогового чемпионата WTA.
Grab a seat for Glasgow 🎟#BJKCup | @the_LTA— Billie Jean King Cup (@BJKCup) October 3, 2022
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