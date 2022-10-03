Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек не сыграет за Польшу на командном турнире
WTA
03 октября 2022, 22:05 |
225
1

Ига Свентек не сыграет за Польшу на командном турнире

Полька дала аргументированный комментарий по поводу своего решения

03 октября 2022, 22:05 |
225
1
Ига Свентек не сыграет за Польшу на командном турнире
Instagram. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 1) сообщила, что не будет в этом году играть в составе сборной Польши в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Вот как она прокомментировала свое решение:

«Я много думала и обсуждала это со своей командой, но я не смогу сыграть на Кубке Билли Джин Кинг в Глазго. Мне очень жаль, потому что играю за Польшу всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь по максимуму. Играть в Польше в этом году было почетно, и я надеялась повторить это в конце сезона.

Я разочарована тем, что руководящие органы тенниса не пришли к соглашению по таким элементарным вопросам, как календарь турниров, дающий нам всего один день на путешествие по земному шару и смену часового пояса. Такая ситуация небезопасна для нашего здоровья и может привести к травмам. Я собираюсь поговорить с WTA и ITF, чтобы что-то изменить. Эта ситуация сложна не только для игроков, но и для болельщиков, которые поддерживают наш вид спорта.

Отметим, что Ига Свентек будет выступать на Итоговом турнире, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Уже на следующий день, после окончания WTA Finals, в Глазго должен стартовать Billie Jean King Cup Finals. Сборная Польши попала в одну группу с командами США и Чехии.

По теме:
Рейтинг WTA. Бадоса вернулась в топ-3, потеснив Контавейт
Рейтинг WTA. Линда Фругвиртова ворвалась в первую сотню
Стали известны первые участницы Итогового турнира WTA
Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA Кубок Билли Джин Кинг сборная Польши по теннису
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Футбол | 03 октября 2022, 17:56 4
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»

Наставник «Манчестер Сити» сравнил двух форвардов

Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Футбол | 02 октября 2022, 23:59 6
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки

В вечернем матче 7-го тура Ла Лиги зафиксирована ничья со счетом 1:1

ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
Теннис | 03.10.2022, 09:25
ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
ФОТО. Сестры Киченок получили парный трофей в гостеприимном Таллинне
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
Биатлон | 03.10.2022, 13:07
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
Футбол | 03.10.2022, 08:25
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Из главных фаворитов Польша превратилась в аутсайдеров...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
02.10.2022, 19:00 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо прибыл еще один легионер
02.10.2022, 13:47 8
Футбол
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
02.10.2022, 18:30 6
Теннис
Перес в битве с Леклером выиграл гонку в Сингапуре, неудача Ферстаппена
Перес в битве с Леклером выиграл гонку в Сингапуре, неудача Ферстаппена
02.10.2022, 18:13 2
Авто/мото
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Украинский флаг – в Лимане. Следов «референдума» нет»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Украинский флаг – в Лимане. Следов «референдума» нет»
02.10.2022, 00:05 1
Война
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
01.10.2022, 19:04 48
Футбол
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности