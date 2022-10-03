Ига Свентек не сыграет за Польшу на командном турнире

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 1) сообщила, что не будет в этом году играть в составе сборной Польши в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Вот как она прокомментировала свое решение:

«Я много думала и обсуждала это со своей командой, но я не смогу сыграть на Кубке Билли Джин Кинг в Глазго. Мне очень жаль, потому что играю за Польшу всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь по максимуму. Играть в Польше в этом году было почетно, и я надеялась повторить это в конце сезона.

Я разочарована тем, что руководящие органы тенниса не пришли к соглашению по таким элементарным вопросам, как календарь турниров, дающий нам всего один день на путешествие по земному шару и смену часового пояса. Такая ситуация небезопасна для нашего здоровья и может привести к травмам. Я собираюсь поговорить с WTA и ITF, чтобы что-то изменить. Эта ситуация сложна не только для игроков, но и для болельщиков, которые поддерживают наш вид спорта.

Отметим, что Ига Свентек будет выступать на Итоговом турнире, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Уже на следующий день, после окончания WTA Finals, в Глазго должен стартовать Billie Jean King Cup Finals. Сборная Польши попала в одну группу с командами США и Чехии.