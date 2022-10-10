ФОТО. За день до Реала. Шахтер провел тренировку на базе Легии в Варшаве
Команда Игора Йовичевича готовится к поединку 4-го тура Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» под руководством Игора Йовичевича готовится к поединку 4-го тура Лиги чемпионов.
Накануне встречи «оранжево-черные» провели предыгровое занятие на поле тренировочного центра «Легии».
Первые 15 минут сессии согласно регламенту УЕФА были открытыми для представителей медиа. Журналисты получили возможность понаблюдать за разминкой «горняков».
Основную часть тренировки составили игровые упражнения и короткая двусторонка.
Матч «Шахтер» – «Реал» состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
ФОТО. За день до Реала. Шахтер провел тренировку на базе Легии в Варшаве
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