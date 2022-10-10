Лига чемпионов10 октября 2022, 21:36 | Обновлено 10 октября 2022, 21:37
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал
Поединок состоится во вторник, 11 октября
10 октября 2022, 21:36 | Обновлено 10 октября 2022, 21:37
473
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Во вторник, 11 октября, «Шахтер» сыграет в поединке третьего тура Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится в Варшаве на стадионе «Войска Польского». Израильский арбитр Орел Гринфельд даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.
Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал.
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