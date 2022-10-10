Во вторник, 11 октября, «Шахтер» сыграет в поединке третьего тура Лиги чемпионов против «Реала». Поединок состоится в Варшаве на стадионе «Войска Польского». Израильский арбитр Орел Гринфельд даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Реал.