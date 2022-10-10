Англия10 октября 2022, 21:31 | Обновлено 10 октября 2022, 21:35
1381
1
Гари ЛИНЕКЕР: «Прямо в яблочко»
Легенда английского футбола выразил восторг работой ВСУ
10 октября 2022, 21:31 | Обновлено 10 октября 2022, 21:35
1381
1
Легенда английского футбола Гари Линекер выложил пост в своем Twitter, в котором выразил восторг тем, как украинский военный из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российскую ракету:
«Прямо в яблочко».
Ранее экс-форвард «Барселоны», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Эвертона» коротко и ясно высказался про бункерного деда.
Bullseye 🎯 https://t.co/9LIRotzlUi— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 10, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 10 октября 2022, 17:30 3
Первая установка IRIS-T скоро будет в Украине
Футбол | 09 октября 2022, 21:42 2
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал победу своих подопечных над «Рухом»
Футбол | 10.10.2022, 18:29
Война | 10.10.2022, 09:09
Футбол | 09.10.2022, 21:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Читав у твітері вояку який кричить за кадром, так вони кричать давай, а він витримав і вистрілив в самий вдалий момент. Тобто витримка і професіоналізм оператора на висоті. Шана українським воїнам.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.10.2022, 23:59 2
08.10.2022, 20:15 2
08.10.2022, 19:40 4
09.10.2022, 12:07 6
09.10.2022, 14:55 13
09.10.2022, 10:07 1
08.10.2022, 18:35
09.10.2022, 05:05 1