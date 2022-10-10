Гари ЛИНЕКЕР: «Прямо в яблочко»

Легенда английского футбола Гари Линекер выложил пост в своем Twitter, в котором выразил восторг тем, как украинский военный из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российскую ракету:

«Прямо в яблочко».

Ранее экс-форвард «Барселоны», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Эвертона» коротко и ясно высказался про бункерного деда.