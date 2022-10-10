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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Прямо в яблочко»
Англия
10 октября 2022, 21:31 | Обновлено 10 октября 2022, 21:35
1381
1

Гари ЛИНЕКЕР: «Прямо в яблочко»

Легенда английского футбола выразил восторг работой ВСУ

10 октября 2022, 21:31 | Обновлено 10 октября 2022, 21:35
1381
1
Гари ЛИНЕКЕР: «Прямо в яблочко»
Instagram. Гари Линекер

Легенда английского футбола Гари Линекер выложил пост в своем Twitter, в котором выразил восторг тем, как украинский военный из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил российскую ракету:

«Прямо в яблочко».

Ранее экс-форвард «Барселоны», «Тоттенхэма», «Лестера» и «Эвертона» коротко и ясно высказался про бункерного деда.

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Павло Костюк
Читав у твітері вояку який кричить за кадром, так вони кричать давай, а він витримав і вистрілив в самий вдалий момент. Тобто витримка і професіоналізм оператора на висоті. Шана українським воїнам.
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