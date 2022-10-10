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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «путин – это зло»
Англия
10 октября 2022, 21:17 | Обновлено 10 октября 2022, 21:19
1165
0

Гари ЛИНЕКЕР: «путин – это зло»

Коротко и ясно, нечего добавить

10 октября 2022, 21:17 | Обновлено 10 октября 2022, 21:19
1165
0
Гари ЛИНЕКЕР: «путин – это зло»
Instagram. Гари Линекер

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер выразил свое отношение к президенту росии владимиру путину в своем Twitter:

«путин – это зло».

Таким образом он отреагировал на ракетную атаку российских войск по городам Украины 10 октября.

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