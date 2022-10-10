Англия10 октября 2022, 21:17 | Обновлено 10 октября 2022, 21:19
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Гари ЛИНЕКЕР: «путин – это зло»
Коротко и ясно, нечего добавить
10 октября 2022, 21:17 | Обновлено 10 октября 2022, 21:19
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Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер выразил свое отношение к президенту росии владимиру путину в своем Twitter:
«путин – это зло».
Таким образом он отреагировал на ракетную атаку российских войск по городам Украины 10 октября.
Putin is evil. https://t.co/AVKeu31Sar— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) October 10, 2022
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