Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Реал
Лига чемпионов
10 октября 2022, 20:55 | Обновлено 10 октября 2022, 20:56
496
0

Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Реал

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов рассудят израильтяне

10 октября 2022, 20:55 | Обновлено 10 октября 2022, 20:56
496
0
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Реал
Instagram. Орел Гринфельд

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» будет судить бригада арбитров из Израиля.

Главный рефери – Орел Гринфельд. Его ассистенты на линиях – Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным арбитром будет Эйтан Шмулевиц.

Арбитр на VAR – Марко Ди Белло (Италия). Поможет ему израильтянин Давид Фуксман.

Встреча между донецким «Шахтером» и мадридским «Реалом» начнется уже завтра, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее главный тренер «горняков» Игорь Йовичевич прокомментировал предстоящий матч.

По теме:
ЙОВИЧЕВИЧ: «Все мы будем украинцами. И еще 40 миллионов украинцев будет»
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
судейские назначения Шахтер Донецк Реал Мадрид Шахтер - Реал Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Футбол | 10 октября 2022, 05:30 0
Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл

Главные новости за 9 октября на Sport.ua

Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Футбол | 10 октября 2022, 05:15 2
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»

Максим Радуцкий рассказал о благородном поступке президента клуба

Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Футбол | 09.10.2022, 23:59
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Футбол | 10.10.2022, 16:30
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Источник: Ворскла увеличила бюджет, но из-за этого возникли проблемы
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Война | 10.10.2022, 17:30
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Уже скоро. Германия передает Украине современную систему ПВО
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 4
Футбол
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 12
Футбол
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
09.10.2022, 11:45 5
Футбол
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
09.10.2022, 12:07 6
Бокс
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 8
Футбол
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности