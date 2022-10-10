Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Шахтер – Реал
Поединок 4-го тура Лиги чемпионов рассудят израильтяне
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал» будет судить бригада арбитров из Израиля.
Главный рефери – Орел Гринфельд. Его ассистенты на линиях – Рой Хассан и Идан Яркони. Резервным арбитром будет Эйтан Шмулевиц.
Арбитр на VAR – Марко Ди Белло (Италия). Поможет ему израильтянин Давид Фуксман.
Встреча между донецким «Шахтером» и мадридским «Реалом» начнется уже завтра, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ранее главный тренер «горняков» Игорь Йовичевич прокомментировал предстоящий матч.
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