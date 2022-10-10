Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Реал обыграет Шахтер в девяти матчах из десяти»

«Шахтер» 11 октября проведет матч Лиги чемпионов против «Реала». В первой встрече мадридская команда выиграла 2:1, а наставник Игор Йовичевич надеется на лучший день для украинской команды.

«В футболе все случается. «Реал» обыграет нас в девяти матчах из десяти, но все может быть. Нам нужен наш лучший день. Мы знаем, что команды слабее «Шахтера» обыгрывали «Реал», так что все возможно».

«В первом матче мы многое сделало правильно, и этого бы хватило для победы над другим соперником, но не «Реалом».

«С этой командой очень тяжело, они быстро используют твои ошибки», — сказал Йовичевич.