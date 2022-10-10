Леонид БУРЯК: «Не надо на Петракова сваливать все невзгоды»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о вероятной отставке Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины.

«Хочу, чтобы наше руководство наконец дошло до того уровня, когда по достоинству оценивается труд тренера, и когда тренеру говорят «спасибо» за работу. Не надо на Петракова сваливать все невзгоды, всю вину, потому что он, считаю, как минимум старался. Надо четко решить, что у нас в приоритете – красивый футбол или результат.

Иностранные тренеры сюда приедут – это вопрос только суммы контракта. Деньги большие пообещают и кто-нибудь приедет. Но любому иностранцу сейчас трудно будет разобраться в украинском футболе. На это нужно время и полное понимание ситуации. Думаю, альтернативы украинскому тренеру нет», - сказал Буряк.

Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.