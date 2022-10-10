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  4. Леонид БУРЯК: «Не надо на Петракова сваливать все невзгоды»
Лига наций
10 октября 2022, 19:20 | Обновлено 10 октября 2022, 19:47
480
2

Леонид БУРЯК: «Не надо на Петракова сваливать все невзгоды»

Специалист считает, что УАФ нужно поблагодарить Александра Петракова за проделанную работу

10 октября 2022, 19:20 | Обновлено 10 октября 2022, 19:47
480
2
Леонид БУРЯК: «Не надо на Петракова сваливать все невзгоды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о вероятной отставке Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины.

«Хочу, чтобы наше руководство наконец дошло до того уровня, когда по достоинству оценивается труд тренера, и когда тренеру говорят «спасибо» за работу. Не надо на Петракова сваливать все невзгоды, всю вину, потому что он, считаю, как минимум старался. Надо четко решить, что у нас в приоритете – красивый футбол или результат.

Иностранные тренеры сюда приедут – это вопрос только суммы контракта. Деньги большие пообещают и кто-нибудь приедет. Но любому иностранцу сейчас трудно будет разобраться в украинском футболе. На это нужно время и полное понимание ситуации. Думаю, альтернативы украинскому тренеру нет», - сказал Буряк.

Напомним, сборная Украины под руководством Александра Петракова не сумела выйти на чемпионат мира 2022 и не повысилась в дивизион А Лиги наций.

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Леонид Буряк сборная Украины по футболу Александр Петраков Украинская ассоциация футбола
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Источник Footboom
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Леня. не старайся. все равно тренером больше не пригласят. успокойся... А на эту сборную хоть лучшего тренера в мире поставь. хоть по лимону зелени за победу пообещайте. лучше не будет. 100 %
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Dfs2262ar
Буряк! Хочу нагадати! Негоже головному тренеру країни так себе поводити на прес-конференціях! Це йому до цирку треба йти, чи у москалію працювати!
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