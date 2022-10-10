Цифры и факты. Важнейшие события 6-го тура УПЛ

Главные события 6–го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Матч между «Днепром-1» и «Зарей» становится 7000-м по счету в истории чемпионатов Украины.

Днепряне, которые с 6-й попытки впервые берут верх над луганчанами (ранее – 1 ничья и 4 поражения), поднимают планку двух личных достижений, отпраздновав в общем 11-ю викторию кряду (мячи 33-2), а на своем поле – 7-ю (мячи 22-2).

Рекордная общая безничейная серия сине-бело-голубых достигает 22-х матчей (+18-4), а домашняя – 12 (+11-1).

Подопечные Александра Кучера забивают 11 матчей подряд, а не пропускают - 6 (618 минут), обновляя клубное достижение.

25-й мяч в УПЛ в рядах «Днепра-1» забивает Артем Довбик.

«Заря» завершает две свои рекордные голевые серии: общую – из 22-х игр и гостевую – из 16. Последний раз черно-бело-красные оставались на «сухом пайке» 25 июля 2021 года – 0:1 дома с «Александрией», а на выезде – 21 марта 2021-го – 0:1 с «Колосом».

«Динамо» берет верх над «Рухом» во всех 4-х встречах, забив при этом в общей сложности 10 мячей и не пропустив ни одного.

Киевляне, одержавшие 3-ю победу кряду (мячи 5-0), празднуют 15-ю крупную викторию в УПЛ под руководством Мирчи Луческу.

Сухая серия бело-синих достигает 290 минут.

Александр Тымчик становится автором 10-го гола динамовцев в поединках с «Рухом».



ФК Динамо.

«Колос» прерывает сразу три свои рекордные домашние серии: победную – из 5 матчей, голевую – из 6 и безничейную – из 11 (+6-5). Последний раз ковалевцы не забивали в родных стенах 31 октября 2021 года – 0:1 со «Львовом», а делили очки с гостями – 15 августа 2021-го – 1:1 с «Рухом».

Подопечные Ярослава Вишняка не пропускают на своем поле 4 игры кряду (439 минут).

«Ингулец», проведший 10-й сухой матч в элитном дивизионе, завершает две свои серии с пропущенными голами: общую – из 10 игр и «рекордную» гостевую – из 12. Последний раз голкиперы петровцев не вынимали мяч из сетки 30 октября 2021 года – 0:0 дома с «Вересом», а на выезде – 2 мая 2021-го – 3:0 с «Олимпиком».

Красно-желтые обновляют личный антирекорд, обходясь без побед на чужих полях 9 матчей подряд (=5-4).

«Минай», проведший 50-й матч в элитном дивизионе, прерывает две свои «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую – из 13 игр и гостевую – из 15. Последний раз закарпатцы оставались «сухими» 17 октября 2021 года – 0:0 дома с «Десной», а на чужих полях 20 марта 2021-го - 0:0 с «Мариуполем».

Общая безголевая серия «Миная» достигает 270 минут, а домашняя «Кривбасса» – 283-х.

Алексей Хахлев становится новым рекордсменом закарпатцев по числу проведенных матчей в УПЛ – 36.

«Металлист» забивает первый мяч «Вересу» на его поле – на 209-й минуте.

Владимир Чеснаков становится автором 50-го гола «Ворсклы» в баталиях с «Черноморцем».

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Игорь Чайковский, 50-й – Даниил Кныш (оба – «Металлист») и Тимур Стецков, 1-й – Рифет Капич, Драган Ловрич (все – «Кривбасс»), Кевин Кубемба («Черноморец») и Богдан Слюбик («Рух»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Богдан Бутко («Заря»), в 3-м – Юрий Коломоец («Минай»), во 2-м – Орест Костик («Металлист»), Даниил Кравчук («Ингулец») и Богдан Чуев («Минай»).



СК Днепр-1. Артем Довбик

30-й мяч в УПЛ забивает Артем Довбик, 5-й – Александр Каплиенко и Дмитрий Клец, 1-й – Таулянт Сефери (в 6-м матче).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Александр Каплиенко («Металлист»).

1-й хет-трик в украинских чемпионатах делает Артем Довбик (в 68-й игре).

4-й дубль в УПЛ оформляет Виталий Буяльский.

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Довбик.

Таулянт Сефери становится автором 100-го гола сезона-2022/23, Артем Довбик забивает 50-й мяч хозяев (второй гол в ворота «Зари»), а Максим Прядун - 50-й гостей.

35-й сухой матч в УПЛ проводит Александр Рыбка, 5-й – Макс Валеф.

Сухая серия Дениса Бойко достигает 595 минут, а Макса Валефа – 450.

5-ю красную карточку в карьере зарабатывает Сергей Кравченко, 1-ю – Иван Дибанго (во 2-й игре).

40-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ