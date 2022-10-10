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Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 17:33 | Обновлено 10 октября 2022, 17:38
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Шахтер без игры, Динамо с крупной победой, Днепр-1 единоличный лидер

Самые интересные события 6-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10 октября 2022, 17:33 | Обновлено 10 октября 2022, 17:38
490
0
Шахтер без игры, Динамо с крупной победой, Днепр-1 единоличный лидер
СК Днепр-1. Артем Довбик

В туре по разным причинам не состоялось сразу два поединка. «Днепр-1» в «матче тура» разбил «Зарю» и единолично возглавил турнирную таблицу. «Динамо» без проблем крупно обыграло «Рух», но из-за травмы потеряло голкипера Бойко. 

Переносы тура

Два матча тура были перенесены. Один – по игровым причинам, второй – по военным. Матч «Львов» - «Шахтер» сместили на более поздний строк заблаговременно. По просьбе «горняков». Повод – «лучше подготовиться к еврокубковому поединку против «Реала». Перенос игры вызвал недовольство и среди болельщиков, и среди специалистов. И под этим недовольством вполне реальные аргументы, ведь «Шахтер» в схожих условиях с «Динамо» и «Днепром-1», но те свои матчи чемпионата не переносили.

Игру «Александрия» - «Металлист-1925», которая должна была состояться 10-го октября на «Олимпийском», перенесли на более поздний строк. Это решение Киевской ОВА. И тут, как раз, все правильно: в понедельник фактически вся Украина, в том числе и столица, подверглись массированным ударам рашистов.

Футболки тура

Перед игрой с «Вересом» футболисты «Металлиста» вышли на общее фото в футболках с надписью «Играем для харьковчан». В таких футболках проиграть нельзя. И «Металлист» победил 2:1, реабилитировавшись в определенной степени за разгромное поражение от «Шахтера» в предыдущем туре.

Флешмоб тура

В день игры против «Ингульца» ФК «Колос» запустил флешмоб «Чтоб ты сдох», приуроченный к дню рождения путлера. Многие заценили черную траурную ленточку и две красные гвоздики, которые обязательно появятся на могиле кацапского вождя.

Легионеры тура

Победный гол в ворота «Черноморца» за две минуты до конца основного времени забил новичок «Ворсклы» Сефери. Северомакедонскому нападающему ассистировал греческий полузащитник Толи. 

Матч тура

На ужгородском «Авангарде» встретились «Днепр-1» и «Заря». Поединок двух претендентов на высокие места обещал стать принципиальным и тяжелым противостоянием. Но по факту получился избиением луганчан. Как скажет после игры наставник «Зари» ван Леувен, его подопечным ничего не удавалось, не было агрессии. А вот со стороны команды Кучера агрессии было хоть отбавляй. Днепряне забили три «сухих» мяча и возглавили турнирную таблицу.


СК Днепр-1

История тура

Обыграв «Зарю», «Днепр-1» оформил пятую подряд победу в сезоне. Команда Кучера не только единолично возглавила турнирную таблицу, но при этом имеет феноменальную разницу забитых и пропущенных мячей – 14:0. Днепряне повторили лучший старт в истории чемпионатов Украины (по пять побед подряд на старте сезона имели в своем активе в разные годы «Шахтер», «Динамо» и «Днепр»). Уже в следующем туре, в случае победы, «Днепр-1» по числу побед на старте установит новый рекорд УПЛ.    

Герой тура 

Главный форвард «Днепра-1» и на данный момент сборной Украины Довбик решил исход матча между «Днепром-1» и «Зарей». На счету Артема – три забитых мяча. Причем все три – с игры. Это его первый хет-трик в чемпионатах страны. Теперь в активе Довбика стало пять голов, и он возглавил бомбардирскую гонку.

Удаление тура

Поединок против «Миная» на «Олимпийском» «Кривбасс» доигрывал в меньшинстве. На 43-й минуте игры арбитр матча Козыряцкий показал вторую желтую карточку камерунскому защитнику команды Вернидуба Дибанго.

И первый, и второй «горчичник» камерунцу вызывает вопросы. Вот как прокомментировал после матча это удаление тренер «Кривбасса» Вернидуб: «Есть желание предложить прокомментировать матч судьям. Сначала дают желтую карточку игроку, который не виноват в ситуации: нужно давать Волошину, арбитр дает Дибанго. Еще и второе предупреждение… На мой взгляд, если давать такие карточки… Игрок не фолил, не делал отмашку и получает второе предупреждение. Тем более, соперник сам ныряет, падает. Я специально посмотрел повтор этого эпизода».    

Победа тура

Третью победу подряд одержало «Динамо». И в этот раз – без лишних вопросов и нервов. Подопечные Луческу отгрузили сразу три гола команде Кучука. Львовяне не смогли ответить даже голом престижа.

Травмы тура

Резервный голкипер «Динамо» Бойко в матче против «Руха» был заменен в начале второго тайма. Заменен из-за повреждения. Вместо Дениса ворота защищал третий по ранжиру кипер Нещерет.

Травмировался и голкипер «Металлиста» Рыбка в игре против «Вереса». Вместо него в середине первого тайма вышел Костык.    

Слова тура

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук, белорус, к слову, после игры с «Динамо» отметил закономерность поражения свей команды. И не стеснялся в выражениях в адрес рашистов: «Уже три матча «Руха» прерывал сигнал воздушной тревоги. Все мои футбольные впечатления выжигает война. Я в шоке, бл**ь», от этих уродов. Извините. Дай Бог, чтобы мы мирно жили». 

Символическая сборная тура: Сарнавский - Чеснаков, Ловрич, Каплиенко, Тымчик – Пихаленок, Буяльский, Гармаш, Рубчинский - Довбик, Сефери     

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Источник Sport.ua
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