Ястремская прокомментировала первую победу с июня

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала долгожданную победу после восьми поражений в WTA-туре.

Сегодня на турнире WTA 250 в Румынии Даяна в первом круге ушла с матчболов в поединке против Тамары Корпач.

«Это была моя первая победа за последние восемь турниров. Конечно же, я очень рада и, если честно, даже не заметила, что у соперницы было два матчбола. Я потерялась во время матча, не следила за счетом и, возможно, это мне и помогло.

Було круто здесь играть, мне нравится этот корт. Но играть было тяжело, потому что утром я читала новости, по нам сегодня выпустили более 90 ракет. То, что сейчас происходит, – это ужасно. После просмотра новостей у меня добавилось негативных эмоций, было очень тяжело настроится на матч. Но я вышла на корт и попыталась показать все, на что способна.

Когда война началась, мы бежали из Украины вместе с сестрой как раз в Румынию, нас здесь хорошо встретили. Мы получили от жителей вашей страны много поддержки, за что я вам благодарна», – сказала Ястремская.

В следующем круге Ястремская сразится против Жасмин Паолини из Италии или украинки Марты Костюк.