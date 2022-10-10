Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Даяна стартовала с непростой победы на соревнованиях а Румынии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) победно начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
В первом круге украинка переиграла Тамару Корпач из Германии (№98 WTA), уйдя с матчболов.
Клуж-Напока. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 4:6, 7:5
В финальной партии немка выигрывала со счетом 5:2, а также имела двойной матчбол.
Отметим, что Даяна прервала серию из восьми поражений подряд. Предыдущий раз она уходила с корта победительницей еще в июне, когда в Бирмингеме обыграла 16-ю ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.
В следующем круге Ястремская сразится против Жасмин Паолини (№78 WTA) или Марты Костюк (№56 WTA).
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