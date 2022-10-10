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WTA
10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:22
1017
2

Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений

Даяна стартовала с непростой победы на соревнованиях а Румынии

10 октября 2022, 16:19 | Обновлено 10 октября 2022, 16:22
1017
2
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) победно начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка переиграла Тамару Корпач из Германии (№98 WTA), уйдя с матчболов.

Клуж-Напока. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 4:6, 7:5

В финальной партии немка выигрывала со счетом 5:2, а также имела двойной матчбол.

Отметим, что Даяна прервала серию из восьми поражений подряд. Предыдущий раз она уходила с корта победительницей еще в июне, когда в Бирмингеме обыграла 16-ю ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.

В следующем круге Ястремская сразится против Жасмин Паолини (№78 WTA) или Марты Костюк (№56 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Наконец-то! Может эта победа вдохновить Даяну. Надеюсь Марта сегодня тоже выиграет, и мы увидим матч мечты, который давно хотели увидеть. 2 наши надежды между собой.  Было бы офигенно. Марта не подведи!
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+4
Eugenii Skrypka
Боже,яке кончене 
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-5
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