Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) победно начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка переиграла Тамару Корпач из Германии (№98 WTA), уйдя с матчболов.

Клуж-Напока. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:3, 4:6, 7:5

В финальной партии немка выигрывала со счетом 5:2, а также имела двойной матчбол.

Отметим, что Даяна прервала серию из восьми поражений подряд. Предыдущий раз она уходила с корта победительницей еще в июне, когда в Бирмингеме обыграла 16-ю ракетку мира Алену Остапенко из Латвии.

В следующем круге Ястремская сразится против Жасмин Паолини (№78 WTA) или Марты Костюк (№56 WTA).